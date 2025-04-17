Савеловский суд Москвы вынес решение в пользу Татьяны Ким в споре по разделу имущества с Владиславом Бакальчуком, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу объединенной компании Wildberries и Russ. Таким образом, предпринимательница стала владельцем 100% в ООО «Вайлдберриз».

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«По решению судьи, 1-процентная доля в ООО «Вайлдберриз», которой владел Владислав Бакальчук, отошла Татьяне Ким. Она стала владельцем 100% компании», — сказано в сообщении компании.

Кроме того, за Ким остается 100% в ООО «Вайлдберриз банк» и все средства, которые находятся на ее личных счетах. Таким образом, суд удовлетворил ее требования, добавили в компании.

Бакальчук и Ким создали Wildberries в 2004 году: Владиславу принадлежал 1% в ООО «Вайлдберриз», Ким — остальные 99%. Однако в июне 2024 года маркетплейс и крупнейший оператор наружной рекламы Russ объявили о планах по «объединению с целью создания цифровой торговой платформы».

В начале июля прошлого года состоялась регистрация совместного предприятия OOO «РВБ». Учредителями стали ООО «Вайлдберриз», с долей 65%, и ООО «Стинн», которому досталось 35%. Бенефициарами «Стинн» являются братья Леван и Роберт Мирзояны.

Бакальчук публично выступил против сделки. Вскоре Ким объявила о начале бракоразводного процесса. В результате, супруги официально развелись в феврале 2025-го после 22 лет брака. Слушания по разделу имущества проходили в закрытом режиме.

Параллельно в Арбитражном суде рассматриваются и другие иски РВБ, «ВБ Девелопмент» (принадлежит Бакальчуку) и их владельцев.