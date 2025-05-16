Арбитражный суд Московской области полностью удовлетворил требования Wildberries к проектной компании «ВБ девелопмент» на сумму 712,9 млн руб. Данные об этом опубликованы в картотеке арбитражных дел. Иск был подан 20 февраля.

Фото: Freepik

Суд постановил взыскать всю заявленную сумму. Исковое заявление поступило 20 февраля, а размер требований составил 712,912 млн руб. Причиной иска стала невыплата «ВБ девелопмент» займа, предоставленного Wildberries: срок погашения истек, но средства так и не были возвращены. Согласно данным ЕГРЮЛ, владельцем компании является Владислав Бакальчук.

Прочитайте также Суд обязал Владислава Бакальчука выплатить Татьяне Ким 217 млн руб.

В начале апреля суд принял обеспечительные меры, арестовав денежные средства «ВБ девелопмент» в пределах суммы иска.

Ранее сообщалось, что Wildberries также подала в суд на «ВБ девелопмент» еще один иск — на 42 млрд руб. Основанием стала неспособность компании отчитаться за полученное финансирование.