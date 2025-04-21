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Суд обязал Владислава Бакальчука выплатить Татьяне Ким 217 млн руб.

Суд обязал Владислава Бакальчука выплатить Татьяне Ким 217 млн руб.

Савеловский суд Москвы обязал Владислава Бакальчука выплатить бывшей супруге Татьяне Ким компенсацию в размере 217 млн руб. по делу о разделе имущества, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу РВБ (объединенной компании Wildberries и Russ).

Фото: kimtatyana2024 / Telegram

По решению суда Бакальчук получил в собственность квартиру в Люберцах, участок в Зарайске, принадлежащие ему компании «Подольск Логистика» и «ВБ Девелопмент», а также средства на его персональных счетах.

«Последний (Бакальчук. — „Инк.“) получил 1/7 доли от общего имущества. Поскольку стоимость присужденного имущества превышает его долю, суд обязал его выплатить Татьяне Ким 217 млн руб.», — сказано в сообщении компании.

Суд 17 апреля также принял решение, что 1-процентная доля в ООО «Вайлдберриз», которой владел Бакальчук, отошла Ким. Таким образом, она стала владельцем 100% компании.

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Бакальчук и Ким создали Wildberries в 2004 году: Владиславу принадлежал 1% в ООО «Вайлдберриз», Ким — остальные 99%.

В июне 2024 года маркетплейс и крупнейший оператор наружной рекламы Russ объявили о планах по «объединению с целью создания цифровой торговой платформы».

В начале июля прошлого года состоялась регистрация совместного предприятия OOO «РВБ». Учредителями стали ООО «Вайлдберриз», с долей 65%, и ООО «Стинн», которому досталось 35%. Бенефициарами «Стинн» являются братья Леван и Роберт Мирзояны.

Бакальчук публично выступил против сделки. Вскоре Ким объявила о начале бракоразводного процесса. В результате, супруги официально развелись в феврале 2025-го после 22 лет брака.

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