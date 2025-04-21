Савеловский суд Москвы обязал Владислава Бакальчука выплатить бывшей супруге Татьяне Ким компенсацию в размере 217 млн руб. по делу о разделе имущества, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу РВБ (объединенной компании Wildberries и Russ).

Фото: kimtatyana2024 / Telegram

По решению суда Бакальчук получил в собственность квартиру в Люберцах, участок в Зарайске, принадлежащие ему компании «Подольск Логистика» и «ВБ Девелопмент», а также средства на его персональных счетах.



«Последний (Бакальчук. — „Инк.“) получил 1/7 доли от общего имущества. Поскольку стоимость присужденного имущества превышает его долю, суд обязал его выплатить Татьяне Ким 217 млн руб.», — сказано в сообщении компании.

Суд 17 апреля также принял решение, что 1-процентная доля в ООО «Вайлдберриз», которой владел Бакальчук, отошла Ким. Таким образом, она стала владельцем 100% компании.

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Бакальчук и Ким создали Wildberries в 2004 году: Владиславу принадлежал 1% в ООО «Вайлдберриз», Ким — остальные 99%.

В июне 2024 года маркетплейс и крупнейший оператор наружной рекламы Russ объявили о планах по «объединению с целью создания цифровой торговой платформы».

В начале июля прошлого года состоялась регистрация совместного предприятия OOO «РВБ». Учредителями стали ООО «Вайлдберриз», с долей 65%, и ООО «Стинн», которому досталось 35%. Бенефициарами «Стинн» являются братья Леван и Роберт Мирзояны.

Бакальчук публично выступил против сделки. Вскоре Ким объявила о начале бракоразводного процесса. В результате, супруги официально развелись в феврале 2025-го после 22 лет брака.