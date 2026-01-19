Судебные приставы завершили исполнительное производство и передали квартиру в престижном московском районе Хамовники, ранее принадлежавшую певице Ларисе Долиной, ее законной владелице — Полине Лурье. Об этом РИА Новости сообщила адвокат Лурье Светлана Свириденко.

Михаил Воскресенский / РИА Новости

«Сегодня квартира была передана Лурье, и пристав вынес постановление об окончании исполнительного производства», — заявила Свириденко. По ее словам, покупательнице пришлось обратиться в службу судебных приставов, поскольку у представителя Долиной не было полномочий на добровольную передачу жилья и подписание акта приема-передачи. Сама певица сейчас находится на отдыхе за границей.



История с этой квартирой привлекла широкое внимание летом 2024 года, когда выяснилось, что Лариса Долина стала жертвой мошенничества. Злоумышленники в течение нескольких месяцев уговаривали певицу продать квартиру в центре Москвы, перевести сбережения на «безопасные счета», а вырученные средства передать курьеру. Общий ущерб составил не менее 317 млн руб. В ноябре 2025 года суд приговорил четверых фигурантов этого дела к реальным срокам лишения свободы.

После признания сделки мошеннической Лариса Долина оспорила продажу квартиры. В марте 2025 года Хамовнический суд восстановил ее право собственности на жилье, оставив покупательницу Полину Лурье и без денег, и без квартиры. Решения судов первой инстанции и апелляции были в пользу певицы.

Однако Лурье обратилась в вышестоящую судебную инстанцию и в итоге выиграла дело. Все это время Лариса Долина продолжала проживать в спорной квартире. Решение о ее выселении было принято Мосгорсудом в конце декабря, а свои личные вещи артистка вывезла только 8 января.