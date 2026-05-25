Российские суды стали чаще предоставлять компаниям отсрочку и рассрочку по налоговым долгам, даже если бизнес не проходит по строгим критериям Налогового кодекса, рассказали Forbes юристы. По их словам, суды пытаются избежать ситуаций, когда единовременное взыскание долга фактически толкает компанию к банкротству.

Формально порядок налоговой рассрочки закреплен в Налоговом кодексе (НК РФ) и предполагает жесткие условия — залог, поручительство или банковскую гарантию. Однако на практике суды все чаще используют более гибкий механизм из Арбитражного процессуального кодекса. Он позволяет отложить исполнение решения, если компания докажет, что сразу выполнить его ей сложно.

Весной 2026 года кассационная инстанция подтвердила возможность более простого подхода к рассрочке в ситуациях, когда налоговая задолженность уже взыскана через суд. Глава юридической компании «Архитектура права» Андрей Зуйков расценил это как сигнал о смягчении подхода к бизнесу.

Иными словами, компания может не получить рассрочку у налоговой по НК, но попробовать добиться ее в суде уже на стадии исполнения решения. Для бизнеса это становится шансом не оспорить сам долг, а растянуть его выплату и избежать кассового разрыва.

Примером стала ситуация с транспортно-экспедиционной компанией «Сокор транс групп» (ТЭК «СТГ», признана взаимозависимой с «Сокор-Логистика»). Суд третьей инстанции разрешил компании растянуть выплату долга на 26 месяцев. При вынесении решения он учел частичное погашение задолженности, отсутствие признаков уклонения и риск банкротства при единовременном взыскании. Основанием стала статья 324 АПК РФ, которая позволяет отсрочить исполнение судебного акта при тяжелом финансовом положении.

Юристы отмечают, что нормы НК РФ остаются более жесткими и требуют обеспечения — залога, поручительства или банковской гарантии. Из-за этого налоговая рассрочка недоступна для части компаний. Судебный путь по АПК РФ становится для них альтернативой, если бизнес может погашать долг, но не способен сделать это одномоментно.

По словам партнера Kept Антона Степанова, налоговые органы все чаще используют бесспорное взыскание и обеспечительные меры — аресты счетов и имущества. Это оставляет меньше пространства для переговоров и усиливает давление на должников.

Суды чаще рассматривают дела о рассрочке, когда ФНС сама обращается в суд — например, из-за пропуска сроков взыскания или при спорных доначислениях после переквалификации сделок. В таких случаях у суда больше свободы в оценке финансового положения компании.

В деле ТЭК «СТГ» суд сформулировал несколько критериев, которые юристы называют ориентиром для будущей практики. Среди них — невозможность разового погашения долга, риск банкротства, регулярные поступления от контрагентов, частичное добровольное погашение и возможные социальные последствия, включая угрозу потери рабочих мест.

Эксперты ожидают, что практика применения статьи 324 АПК РФ будет расширяться, но должникам придется лучше обосновывать свои заявления. По их мнению, Верховный суд может выпустить разъяснения, а ФНС — усилить контроль за такими делами и внимательнее искать признаки вывода активов или фиктивной неплатежеспособности.

