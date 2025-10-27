Российские суды за первое полугодие 2025 года взыскали более 1,6 млрд руб. штрафов за незаконное привлечение иностранных граждан к работе. Об этом свидетельствуют данные судебного департамента при Верховном суде, с которыми ознакомились «Ведомости». Сумма в 1,6 раза превысила показатель аналогичного периода 2024-го, когда штрафы составили около 989,8 млн руб.

Илья Наймушин / РИА Новости

Под санкции попали 9546 лиц, что на 34% больше прошлогоднего результата. Основная доля нарушителей — юридические лица: их количество увеличилось до 5638 против 3743 годом ранее. Также к ответственности привлекли 373 должностных лица, 2925 индивидуальных предпринимателей и 610 физических лиц.

Размеры взысканий различаются в зависимости от категории нарушителя. Граждане платят от 2 тыс. до 5 тыс. руб., компании — до 1 млн руб. Дополнительной мерой может стать приостановка деятельности организации на срок от 14 до 90 суток.

Руководитель коллегии адвокатов Москвы «Минушкина и партнеры» Анна Минушкина отметила, что механизм выявления правонарушений остался прежним: фиксация органами полиции, затем документарная проверка и судебное разбирательство. При этом предприниматели все чаще обращаются за консультациями по легальному оформлению иностранных работников, осознавая риски — как административные, так и уголовные.

Ужесточение мер стало частью концепции миграционной политики России до 2030 года, которую президент Владимир Путин подписал в октябре текущего года. Документ предусматривает повышение ответственности работодателей и усиление контроля за соблюдением трудового законодательства. Компаниям предстоит сопровождать процесс пребывания иностранных сотрудников в стране.

Доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Фарида Мирзабалаева считает, что предложенные меры направлены на упорядочение миграционных потоков. Цифровизация позволит определять потребность в дополнительных трудовых ресурсах, а работодателям придется обосновывать невозможность заполнения вакансий за счет граждан России.