Фриланс в России перестает выглядеть как формат свободы и все чаще превращается в режим постоянной занятости без четких границ между работой и личным временем. К такому выводу пришли сервис психотерапии «Ясно» и платформа Solar Staff по итогам совместного исследования на основе опроса 1300 взрослых жителей крупных регионов страны. Подробности — в распоряжении «Инка».

Главный мотив перехода на фриланс по-прежнему связан с самостоятельностью. 33% респондентов ценят отсутствие начальства, 24% рассчитывают на более высокий доход, 20% — на возможность самим регулировать нагрузку, 12% — на выбор интересных проектов, 8% — на гибкий график. Но контроль над временем работает в обе стороны: 43% считают его преимуществом, а 12% уже воспринимают как постоянный стресс.

Финансовая нестабильность усиливает ощущение неопределенности. Нерегулярный доход беспокоит 36% опрошенных, отсутствие социальных гарантий — 22%, риск остаться без заказов и необходимость постоянно искать новые проекты — 20%.

Границы между работой и отдыхом у фрилансеров размываются особенно быстро. 51% участников признают, что не разделяют рабочее и личное время — задачи легко переходят на вечер и выходные. Только 30% четко фиксируют окончание рабочего дня. При этом 35% считают нормальным балансом отдых без чувства вины, 22% связывают его с контролем нагрузки, 20% — со стабильным доходом.

На практике отдыхать получается не у всех. Полностью отключаться от работы в выходные могут только 15% опрошенных. Остальные делают это нерегулярно или почти не отдыхают. Чтобы справляться с нагрузкой, фрилансеры чаще всего используют планирование задач (30%), перерывы (25%), физическую активность (20%) и общение с близкими (14%).

Практикующий психолог, гештальт-терапевт, супервизор и комьюнити-директор сервиса «Ясно» Екатерина Артеменко отмечает, что фриланс почти полностью переносит ответственность за отдых и нагрузку на самого человека. По ее словам, без внешних рамок сложнее переключаться, а тревожность и проблемы с самоорганизацией часто связаны не только с работой, но и с внутренними процессами.

Директор по коммуникациям Solar Staff Валерия Акыева говорит, что стресс есть и в офисной занятости, но там его частично сдерживают процессы и правила. По ее словам, рост проектной работы связан с выбором специалистов в пользу гибкости, а ключевым навыком становится управление временем и ресурсами.

По мере роста рынка все больше специалистов живут в состоянии постоянной включенности. В Solar Staff считают, что психологическая нагрузка фрилансеров постепенно перестает быть только личной проблемой и становится частью профессиональной повестки бизнеса и HR.

