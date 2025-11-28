Матери склонны оказывать более существенную финансовую поддержку совершеннолетним сыновьям по сравнению с дочерьми. Анализ транзакций за период с января по ноябрь 2025 года, проведенный Т-банком, показал, что общий объем переводов сыновьям превышает аналогичный показатель для дочерей на 22%, пишет РБК.

Freepik

При этом средняя сумма одного перевода сыну составляет 6321 руб., что на 10% больше, чем получают дочери, а частота таких транзакций в пользу сыновей на 3% выше.

Любопытно, что для несовершеннолетних детей наблюдается противоположная тенденция. Матери переводят значительно больше средств дочерям: общая сумма таких переводов на 77% выше, средний размер одного перевода составляет 1717 руб. (на 33% больше), а количество превышает показатели для мальчиков на 32%.

Исследование также выявило особенности взаимных финансовых потоков между матерями и детьми. Хотя матери инициируют переводы в два раза чаще, их дети отправляют в ответ более крупные суммы — в среднем 11 895 руб. за транзакцию, что на 57% превышает средний размер материнского перевода.

В результате общий объем денежных средств, переведенных матерями детям, всего на 4% превышает сумму обратных переводов, что говорит о взаимности финансовой поддержки между поколениями.