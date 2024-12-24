«Т-Банк» и Московский государственный университет имени Ломоносова заключили соглашение о сотрудничестве в области образования, науки и подготовки кадров. Его подписали глава «Т-Банка» Станислав Близнюк и ректор Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, академик Виктор Антонович Садовничий. Расширенное партнерство поспособствует взаимному обогащению опытом и экспертизой, повышению качества образования и глубины проводимых научных исследований.

Стороны создадут совместную аспирантуру на базе МГУ. «Т-Банк» будет предоставлять актуальные задачи бизнеса для написания научных диссертаций, а также оказывать финансовую поддержку аспирантам.

Близнюк отметил, что важными направлениями для «Т-Банка» являются популяризация науки, улучшение образовательного процесса и подготовка высококвалифицированных специалистов. По его словам, партнерство с ведущими научными учреждениями и университетами страны позволит банку сформировать уникальные условия для студентов и обеспечить их качественную подготовку.

«Нашей миссией является создание и развитие студенческого, научного и профессионального сообществ нового типа. Мы много инвестируем в это, уже более 70 тысяч школьников и студентов прошли наши бесплатные образовательные программы», — заявил Близнюк.

Он также рассказал, что банк открыл Центральный университет, развивает олимпиадное движение, запустил бесплатный математический тренажер «Число Т», провел Всероссийский математический диктант и продолжает масштабировать образовательную деятельность.

Садовничий назвал соглашение с «Т-Банком» новым витком взаимодействия с механико-математическим факультетом в области совместных научных исследований. Он отметил, что сотрудничество даст возможность учредить новые корпоративные стипендии аспирантам, поддержать секции конференции «Ломоносов» и студенческую олимпиаду по дискретной математике.

Ректор МГУ отметил, что рассчитывает на участие банка в развитии не только естественно-научных, но и экономических, управленческих факультетов, продолжение сотрудничества в организации стажировок и практик вуза.

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