Т-Банк приобрел пять зданий гостиницы «Турист» на севере Москвы для создания современного образовательного центра. Сумма сделки оценивается в 3 млрд руб., при этом на реконструкцию потребуется дополнительно вложить 3−3,5 млрд руб.

Геннадий Грачев/Around Moscow

Построенная в 1955 году, гостиница «Турист» за последние десятилетия сменила нескольких владельцев — от городских властей до крупных банков и частных инвесторов. Последний собственник, бывший франчайзи Spar Сергей Новиков, перепрофилировал часть помещений под апартаменты и офисы, но масштабный проект редевелопмента так и не реализовал.



Т-Банк планирует полностью изменить назначение комплекса. К 2026 году здесь появится кампус Центрального университета, который банк основал в 2023 году. В отремонтированных зданиях разместятся учебные аудитории и общежития на 1,78 тыс. студентов.

Это уже второй крупный образовательный проект банка в Москве — ранее он приобрел здание Центрального телеграфа на Тверской улице, где также будут располагаться университетские помещения.

Эксперты отмечают, что подобные инвестиции крупного бизнеса в образовательную инфраструктуру отражают глобальный тренд на интеграцию профессионального образования и реального сектора экономики. Создание собственных учебных центров позволяет компаниям не только готовить кадры под конкретные бизнес-задачи, но и формировать корпоративную культуру на ранних этапах профессионального становления специалистов.

