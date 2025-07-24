Компании SpaceX и T-Mobile официально представили в США сервис T-Satellite,который позволит абонентам отправлять SMS со смартфонов даже без доступа к обычным сотовым сетям.

Alex Castro/The Verge

Компания T-Mobile сообщила в своем микроблоге в X о запуске в коммерческую эксплуатацию сервиса T-Satellite, работающего через спутниковую сеть Starlink. Услуга стала доступна для всех жителей США, включая абонентов других операторов мобильной связи.

Сервис позволяет пользователям обмениваться текстовыми сообщениями, передавать данные о своем местоположении и совершать экстренные вызовы по номеру 911. Для владельцев смартфонов на базе Android также доступна функция отправки мультимедийных сообщений.

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Технология автоматически переключает устройство на спутниковый канал связи при отсутствии покрытия наземных сетей. Сейчас компания ведет работы по расширению функциональности сервиса, включая внедрение голосовой связи и интеграцию с популярными мобильными приложениями.

Зона покрытия сервиса включает континентальную часть Соединенных Штатов, Гавайские острова, южные районы Аляски и территорию Пуэрто-Рико. При этом оператор планирует и дальше расширять зону обслуживания.

Чтобы воспользоваться T-Satellite, необходимо устройство, поддерживающее технологии eSIM и спутниковой связи. Сервис совместим со смартфонами iPhone начиная с 13 модели, Google Pixel 9, Samsung Galaxy S21 и более новыми версиями. Всего поддерживается более 60 моделей мобильных устройств.