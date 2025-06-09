В отдаленных районах Боливии веб-страницы загружаются мучительно медленно, видео-ролики прерываются, а ближайший интернет-сигнал порой находится в нескольких часах езды по опасным горным дорогам. Когда американский предприниматель Илон Маск предложил стране высокоскоростной спутниковый интернет через Starlink, многие ожидали, что власти с радостью примут это решение. Однако Боливия ответила отказом.

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Несмотря на успешное внедрение Starlink почти во всех странах Южной Америки, включая самые труднодоступные уголки Амазонии, Боливия в отказала компании в лицензии. Власти объяснили это опасениями по поводу монополизации рынка и угрозы цифровому суверенитету, предпочитая полагаться на устаревающий китайский спутник.

Это решение вызвало недовольство среди жителей, где интернет остается самым медленным в регионе, а сотни тысяч людей до сих пор не имеют доступа во всемирную сеть. Без стабильного соединения сложно получать образование, искать работу и оперативно реагировать на стихийные бедствия.

Боливия не единственная страна, сопротивляющаяся экспансии Starlink. В Карибском бассейне, Европе и Южной Африке также возникают препятствия для проекта Маска.

Эксперты отмечают, что контроль над глобальной телекоммуникационной сетью дает SpaceX политическое влияние, которым компания уже пользовалась, например, ограничивая доступ к Starlink во время конфликтов или игнорируя решения судов, как это было в Бразилии.

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«Государства осознают, что нельзя зависеть от одного игрока», — подчеркивает Антуан Гренье, эксперт по космическим технологиям из Analysys Mason.

Только 50% боливийских домохозяйств имеют широкополосный интернет (для сравнения: в Бразилии — 87%, в Чили — 94%). В сельской местности люди часто вынуждены забираться на деревья или скалы, чтобы поймать сигнал. «Это серьезная проблема для науки и образования», — говорит университетский преподаватель Патрисия Льянос, работающая в амазонских регионах.

Starlink мог бы стать решением: его компактные терминалы уже обеспечивают связь в удаленных деревнях по всему континенту. В Бразилии, где сервис запустили в 2022 году, число подписчиков превысило 250 тыс. Однако даже там власти ищут альтернативы, заключив соглашение с китайской SpaceSail после конфликта Маска с Верховным судом.

Боливийские чиновники настаивают, что национальный спутник Túpac Katari (запущен в 2013 году при поддержке Китая) покрывает все территории страны. Однако эксперты отмечают его низкую скорость и дороговизну инфраструктуры. К 2028 году аппарат выработает ресурс, и власти рассматривают сотрудничество с SpaceSail, которая планирует развернуть 15 тыс. спутников к 2030 году.

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Для учителя Адриана Валенсии из городка Кетена-Чико отсутствие интернета — ежедневная проблема. Чтобы загрузить учебные материалы, он едет шесть часов до ближайшего города. «Без доступа в интернет наши ученики отстают от мира, будто не умеют читать», — говорит он.

Некоторые отели на границе с Чили тайно используют Starlink, но сервис блокирует несанкционированные терминалы. Участники недавнего семинара в глубинке вынуждены были общаться через рации — несмотря на наличие национального спутника.

Хотя Starlink в своем сервисном перечне указывает Боливию среди стран, где услуга появится в 2025 году, вопрос цифрового суверенитета для Ла-Паса, где находится большинство государственных учреждений страны, остается приоритетом. Льянос отмечает: «Технологии не должны ставить под угрозу нашу независимость — даже ради скорости».