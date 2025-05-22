Финансово-технологический холдинг «Т-Технологии» совершил стратегическое приобретение, получив контроль над компанией «Каталитик Пипл», которой принадлежит 64% цифрового банка «Точка». Одновременно группа опубликовала финансовые результаты за первый квартал 2025 года, продемонстрировав двукратный рост выручки и увеличение чистой прибыли на 50%.

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Сделка по приобретению контроля над «Каталитик Пипл» была инициирована в рамках интеграции Росбанка. К второму кварталу 2025 года доля «Т-Технологий» в компании достигнет контрольных 50,01%. Доля владения Группы «Точкой» является мажоритарной, не контролирующей.

При этом банк «Точка» сохранит операционную самостоятельность под руководством действующей команды менеджеров, продолжая сотрудничество с группой в области кредитного обслуживания малого и среднего бизнеса.

Параллельно с этим «Т-Технологии» создают совместное предприятие с «Интерросом» Владимира Потанина для инвестиций в высокотехнологичные проекты. СП будет работать на паритетных началах: 50,01% останется у «Т-Технологий», остальная часть — у «Интерроса», которому принадлежит около 40% акций самой группы.

Финансовые результаты группы за отчетный период подтверждают эффективность выбранной стратегии. Выручка за квартал достигла 332 млрд рублей, что в два раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Чистая прибыль составила 33,5 млрд рублей, увеличившись на 50%. Количество клиентов экосистемы превысило 50 миллионов, демонстрируя рост на 19%. Рентабельность капитала зафиксирована на уровне 24,6%.

Руководство компании подтвердило ранее объявленные прогнозы, ожидая роста чистой прибыли в 2025 году не менее чем на 40% при рентабельности капитала выше 30%. Совет директоров рекомендовал выплатить акционерам дивиденды в размере 33 рубля на одну акцию.

Президент «Т-Технологий» Станислав Близнюк отметил, что достижение отметки в 50 миллионов клиентов и рост транзакционной активности на 22% свидетельствуют о востребованности экосистемы группы. По его словам, приобретение доли в «Точке» укрепляет позиции компании в перспективном сегменте услуг для предпринимателей.

Этот комплекс стратегических инициатив демонстрирует сбалансированный подход «Т-Технологий», сочетающий органический рост экосистемы с целевыми приобретениями и партнерствами в технологическом секторе, что создает прочный фундамент для дальнейшего развития группы.