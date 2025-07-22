Российский ИТ-холдинг Т1 объявил о предстоящей отставке действующего генерального директора Алексея Фетисова, возглавлявшего компанию с 2023 года. В компании «Инку» подтвердили кадровые изменения и заверили в неизменности курса на лидерство на российском рынке интернет технологий.

Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

По информации источников «Коммерсанта», Фетисов, ранее занимавший руководящие позиции в ВТБ и Luxoft, продолжит управлять компанией до завершения переходного периода.

«Подтверждаем кадровые изменения в ИТ-холдинге Т1. При этом компания сохранит выбранный ранее стратегический курс. Наша цель — формирование полноценной вертикально-интегрированной компании и укрепление позиций лидера отечественного ИТ-рынка», — заявили «Инку» в Т1.

Эксперты рынка связывают предстоящую смену руководства с планами компании по выходу на биржу. Так, генеральный директор Atomic Capital Александр Зайцев, отмечает, что Т1, работая на динамично развивающемся рынке, нуждается в привлечении дополнительного капитала для поддержания конкурентных позиций.

По его мнению, Фетисов успешно справился с задачей реструктуризации бизнеса и улучшения финансовых показателей, а новый руководитель, вероятно, будет сосредоточен на реализации планов по проведению IPO.

В 2024 году холдинг показал 29-процентный рост выручки, достигнув 249 млрд руб. Наибольшую долю в структуре выручки холдинга составила продажа ПО (111,1 млрд руб.) и ИТ-оборудования (82,9 млрд руб.), а также разработка ПО (31,6 млрд руб.). Сильнее всего на увеличение выручки повлиял стабильный рост спроса на отечественные ИТ-решения, услуги и оборудование.

Новый гендиректор, по мнению экспертов, должен будет обеспечить успешное проведение IPO, сохранив при этом текущие темпы роста. Особое внимание уделят развитию перспективных направлений — искусственного интеллекта и кибербезопасности.