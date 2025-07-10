Оператор Т2 предоставляет возможность российским путешественникам пользоваться безлимитным интернетом в самых популярных местах отдыха по всему миру. На этот раз акция распространяется на путешественников, предпочитающих Испанию.

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Как рассказали «Инку» в пресс-службе оператора, Т2 выбирает направления, популярные у российских пользователей. Так, например, в декабре воспользоваться предложением могли в Турции, в январе — в Малайзии, в феврале — в Таиланде, в марте — на Шри-Ланке, в апреле — в Китае.

Каждый день в течение июля абоненты могут получать 200 МБ на максимальной скорости при нахождении в Испании, после исчерпания которых скорость передачи данных снизится до 128 Кбит/с, но доступ в интернет сохранится. Предоставляемый объем высокоскоростного трафика равен загрузке около 300 фотографий среднего разрешения или почти неограниченному доступу к соцсетям.

Акция распространяется на клиентов тарифных планов Premium, Black, «Мой онлайн+», «Везде онлайн», а также корпоративных планов «Мой бизнес XL», «Мой бизнес Премиум», «Федеральный L/XL», «Федеральный Корпоративный L/XL». Акция доступна пользователям, прибывшим в страну с выгодными условиями роуминга именно в месяц действия предложения. Для его активации абонентам необходимо пройти короткий опрос от оператора.

Т2 (ООО «Т2 Мобайл») — оператор мобильной связи работает в России с 2003 года. Компания оказывает услуги в 70 регионах страны и предлагает инфраструктуру для построения виртуальных операторов на базе «фабрики MVNO». По итогам 2024 года абонентская база оператора составила 48,9 млн клиентов (с учетом MVNO «Ростелекома»), а на сети Т2 работают более 25 виртуальных операторов.

