Власти Таиланда ослабят ограничения для иностранных туристов, позволив конвертировать цифровые активы в национальную валюту бат для оплаты расходов во время пребывания в стране. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на министра финансов страны Пичхай Чунхаваджра.
Пилотная программа TouristDigipay стартует в четвертом квартале и продлится 18 месяцев. Инициатива направлена на стимулирование туризма через инновационные платежи.
Как программа будет работать:
Такие меры, включая строгие правила открытия счетов и активации электронных кошельков, введены для предотвращения отмывания денег, пояснил министр.
Агентство отмечает, что власти Таиланда стремятся привлечь гостей из новых регионов, включая Ближний Восток и страны Юго-Восточной Азии, чтобы компенсировать спад потока из Китая. В первой половине года число китайских туристов сократилось на 33% из-за опасений по поводу безопасности, в том числе после инцидента с похищением актера Ван Сина недалеко от границы с Мьянмой.
Туризм составляет около 12% ВВП Таиланда, третьей по величине экономики в Юго-Восточной Азии. С начала года по 10 августа страну посетили свыше 20,2 млн туристов, что на 6,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.