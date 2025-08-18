Власти Таиланда ослабят ограничения для иностранных туристов, позволив конвертировать цифровые активы в национальную валюту бат для оплаты расходов во время пребывания в стране. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на министра финансов страны Пичхай Чунхаваджра.

Unsplash

Пилотная программа TouristDigipay стартует в четвертом квартале и продлится 18 месяцев. Инициатива направлена на стимулирование туризма через инновационные платежи.

Как программа будет работать:

Она не позволит использовать цифровые активы напрямую для покупок товаров и услуг — только для обмена на баты, а продавцы получат оплату исключительно в местной валюте.

Туристы смогут проводить операции через лицензированных операторов цифровых активов и провайдеров электронных денег, с ежемесячным лимитом расходов в 500 тыс. батов.

Такие меры, включая строгие правила открытия счетов и активации электронных кошельков, введены для предотвращения отмывания денег, пояснил министр.

Читайте также Дубай первым в мире разрешит оплату госуслуг криптовалютой

Агентство отмечает, что власти Таиланда стремятся привлечь гостей из новых регионов, включая Ближний Восток и страны Юго-Восточной Азии, чтобы компенсировать спад потока из Китая. В первой половине года число китайских туристов сократилось на 33% из-за опасений по поводу безопасности, в том числе после инцидента с похищением актера Ван Сина недалеко от границы с Мьянмой.

Туризм составляет около 12% ВВП Таиланда, третьей по величине экономики в Юго-Восточной Азии. С начала года по 10 августа страну посетили свыше 20,2 млн туристов, что на 6,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.