Кабинет министров Таиланда одобрил сокращение безвизового пребывания для граждан более чем 90 стран, включая Россию, с 60 до 30 дней. Об этом сообщила газета Khaosod. Новые правила касаются краткосрочных туристических поездок.

Министр туризма и спорта Таиланда Сурасак Пхантярынворакун заявил, что «кабинет министров принял решение отменить 60-дневный безвизовый режим для более чем 90 стран». Теперь власти должны уведомить профильные ведомства о том, как будут применяться новые правила. Параллельно правительство намерено пересмотреть визовые механизмы для тех, кто въезжает в страну не как турист.

Таиландские власти объясняют пересмотр правил тем, что слишком длительное безвизовое пребывание не соответствует задачам туристической политики и создает дополнительные риски. Пхантярынворакун отмечал, что «разрешение гостям оставаться слишком долго не соответствует целям туризма и создает лазейку для злоумышленников, которые намерены использовать Таиланд для ведения преступной деятельности».

Нынешнее решение фактически откатывает послабления, введенные менее двух лет назад. 15 июля 2024 года тогдашний премьер-министр Сеттха Тхависин утвердил безвизовый режим сроком до 60 дней для граждан 93 стран и территорий, включая Россию. При этом базовое межправительственное соглашение России и Таиланда от 2005 года предусматривает безвизовое пребывание до 30 дней, хотя на практике этот срок неоднократно расширяли.

С ноября 2023 года по май 2024 года россияне могли находиться в Таиланде без визы до 90 дней. Затем страна вернулась к более короткому сроку пребывания, а нынешнее решение снова ужесточает правила.

По данным Минтуризма Таиланда, в 2025 году страну посетили около 1,9 млн граждан России. Это стало рекордом и вывело Россию на четвертое место среди всех въездных туристических рынков. С начала текущего года в королевстве зафиксировано более 900 тыс. визитов россиян. Россия остается крупнейшим европейским рынком для тайского туризма.

