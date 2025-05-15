С тех пор как человечество впервые взглянуло на обратную сторону Луны в 60-х годах прошлого века, загадка ее отличия от видимой нам стороны не давала покоя ученым. Почему одна половина спутника покрыта темными «морями» застывшей лавы, а другая представляет собой суровый, покрытый кратерами высокогорный пейзаж? Этот вопрос десятилетиями оставался одним из самых интригующих в планетологии. Новые исследования, похоже, приблизились к ответу — и разгадка может скрываться глубоко под поверхностью Луны.

Долгое время считалось, что различия касаются лишь внешнего вида. Однако последние данные указывают на то, что асимметрия Луны — это не просто «косметическая» особенность. Она уходит корнями в самое сердце спутника, затрагивая его внутреннее строение и геологическую историю. Представьте себе, что Луна — это не однородный шар, а скорее объект с двумя очень разными «внутренними мирами». Что же могло привести к такому удивительному разделению?

Ключ к разгадке пришел от миссии NASA GRAIL (Gravity Recovery and Interior Laboratory). Два космических аппарата этой миссии с невероятной точностью картографировали гравитационное поле Луны. Анализируя эти данные, ученые смогли заглянуть под лунную кору и мантию, получив беспрецедентное представление о ее внутреннем устройстве. Именно здесь, в глубинах, и обнаружилась фундаментальная разница между ближней и дальней сторонами.

Загадка обратной стороны

Исследовательская группа под руководством доктора Райана Парка из Лаборатории реактивного движения NASA вычислила так называемые числа Лява для Луны. Эти значения описывают, как небесное тело деформируется под воздействием внешних гравитационных сил. Результаты показали, что внутренняя часть Луны под видимой нам стороной значительно отличается от той, что скрыта от взгляда. Это не просто поверхностное различие, а глубокая фундаментальная асимметрия.

Оказалось, что мантия на ближней стороне Луны теплее и геологически активнее, чем на дальней. Разница в температуре может достигать от 100 до 200 градусов Цельсия. Это значительное расхождение, которое имеет колоссальные последствия для геологии спутника. Более того, мантия на ближней стороне оказалась «мягче» на 2-3% по сравнению с мантией на обратной стороне. Это небольшое, на первый взгляд, значение, кардинально меняет наше понимание лунных недр.

Но почему одна сторона теплее другой? Ученые предполагают, что причина кроется в неравномерном распределении радиоактивных элементов, таких как уран и торий, в лунной мантии. Эти элементы, распадаясь, выделяют тепло. По какой-то причине их концентрация оказалась выше именно на ближней стороне, что поддерживало ее в более «разогретом» состоянии на протяжении миллиардов лет. Это повышенное тепло способствовало вулканической активности, которая и сформировала обширные лавовые равнины — те самые темные «моря», которые мы видим с Земли.

Дальняя же сторона, будучи холоднее и имея более толстую кору, не испытывала такого интенсивного вулканизма. Ее поверхность осталась преимущественно высокогорной и покрытой ударными кратерами. Таким образом, разница во внутреннем тепле и составе мантии объясняет, почему две стороны Луны выглядят так по-разному. Это открытие не только решает давнюю загадку, но и имеет огромное практическое значение.

Как ученым помогут новые знания?

Детальная гравитационная карта, полученная благодаря миссии GRAIL, является критически важной основой для разработки лунных систем позиционирования, навигации и синхронизации (PNT). Эти системы необходимы для успеха будущих миссий по исследованию и освоению Луны, включая навигацию космических кораблей к поверхности и операции на ней.

Понимание внутренней структуры Луны помогает не только узнать ее прошлое, но и планировать будущее на ней. Таким образом, разгадка тайны двух ликов Луны открывает новые горизонты как для фундаментальной науки, так и для практического освоения космоса.