Прокуратура Тайваня расследует дело о возможном незаконном экспорте ИИ-серверов Super Micro с чипами Nvidia. По делу проходят три человека. Эти серверы относятся к высокопроизводительному оборудованию, на которое распространяются строгие экспортные ограничения США.

По данным прокуратуры города Килунг на севере Тайваня, подозреваемые могли знать, что такие серверы подпадают под американский экспортный контроль и не могут поставляться в материковый Китай, Гонконг и Макао. Несмотря на это, они, по версии следствия, пытались организовать их вывоз.

Следствие считает, что фигуранты рассчитывали на «огромную незаконную прибыль». По версии прокуратуры, они покупали серверы на Тайване, а затем оформляли экспорт через поддельные документы и искаженную информацию о поставках.

В марте Министерство юстиции США уже предъявило обвинения трем людям, связанным с Super Micro, включая соучредителя компании. По версии американских властей, они помогали вывозить в Китай технологии для искусственного интеллекта на сумму не менее $2,5 млрд в обход экспортных ограничений.

Компании Super Micro и Nvidia ранее заявляли, что соблюдают экспортное законодательство США.

