Экспертный совет при Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России признал новые правила работы Wildberries и Ozon для продавцов требующими пересмотра. К такому выводу специалисты пришли на заседании по развитию конкуренции в области информационных технологий, рассмотрев многочисленные жалобы от представителей малого и среднего бизнеса. Служба предупредила, что в случае невыполнения рекомендаций примет меры антимонопольного реагирования.

Спорные нововведения Wildberries

Поводом для разбирательства стали обращения предпринимателей, поступившие в ФАС в августе 2025 года. Среди спорных нововведений Wildberries эксперты выделили применение индекса остатка товара, внедренного 2 сентября 2025 года. Показатель отслеживает скорость продаж и длительность хранения продукции на складах. Продавцы с низким индексом столкнулись с выбором между завышенными тарифами хранения, автоакциями со скидками без согласования или необходимостью вывозить товары.

Через механизм «Конструктор тарифов» маркетплейс обязал предпринимателей оплачивать дополнительные услуги в течение установленного площадкой срока, даже если потребность в них отпала. Компания также внедряла инструмент «Привлекательная цена», принуждавший продавцов работать по ценам, рассчитанным алгоритмами платформы. 23 сентября 2025 года Wildberries добровольно отменил последний механизм, отмечает ФАС.

В пресс-службе Wildberries «Инку» сообщили, что компания примет меры для доработки своих механик в интересах продавцов и покупателей. «Ранее компания по итогам тестирования уже отказалась от инструмента «Привлекательная цена» и вернулась к логике работы, которая действовала до эксперимента», — отметили там, добавив, что маркетплейс отслеживает обратную связь от партнеров и изучает ее.

Претензии к Ozon

Жалобы на Ozon связаны с изменениями в обработке возвратов по модели FBS (реализация со склада продавца), вступившими в силу 1 октября 2025 года. Отмененные или возвращенные без претензий к качеству заказы теперь автоматически направляются на склады маркетплейса для повторной реализации. Предприниматели лишились права самостоятельно распоряжаться своим товаром и продавать его через другие каналы.

Дополнительная проблема — невозможность забронировать время для самостоятельного вывоза продукции со складов Ozon. Площадка не взяла обязательств предоставлять такие периоды в установленные сроки, что вынуждает продавцов оплачивать хранение неопределенное время.

В ведомство также поступают обращения от покупателей о блокировке личных кабинетов без объяснения причин, что ограничивает возможность совершения покупок.

В середине сентября продавцы пожаловались на новые правила возврата товаров Ozon. «Ведомости» 2 октября со ссылкой на источник сообщили, что топ-менеджеры Ozon 30 сентября на встрече с селлерами пообещали отсрочить до 15 октября принудительный перевод возвратов товаров, продаваемых по схеме FBS, на свои склады. Но уже на следующий день маркетплейс объявил о запуске изменений с 1 октября, как и планировалось ранее.

В Ozon «Инку» сообщили, что продолжат диалог для решения спорных вопросов и сохранения прозрачных рыночных условий. «Ранее мы получили ряд вопросов и возражений от наших партнеров по процессу возвратов. Изучив обратную связь, мы поняли, что важно в первую очередь упростить процесс вывоза возврата со склада. Заявку на вывоз можно будет подать сразу после поступления товара на склад, а не через 30 дней», — рассказали в пресс-службе.

В компании отметили, что в ближайшее время разработают и запустят функцию автовывоза всех возвратов со склада, чтобы продавец мог однократно настроить автоматический процесс. Это позволит не отслеживать свободные слоты на вывоз, а также выбрать удобную точку получения товара. «По стоимости не будет отличаться от стандартной цены обратной логистики на модели FBS. Также мы дополнительно рассмотрим сложные случаи и категории, для которых новый процесс возврата критичен», — добавили в Ozon.

Представители ООО «РВБ» и ООО «Интернет Решения» (операторы Wildberries и Ozon) выступили с разъяснениями механизмов и причин их внедрения, сообщила ФАС. Однако члены Экспертного совета оценили практики как содержащие риски ущемления интересов участников рынка и признаки навязывания невыгодных условий. По мнению специалистов, правила должны быть прозрачными, понятными и учитывать ценовую политику малого и среднего бизнеса.

В феврале 2025 года ФАС также выдала предупреждения маркетплейсам из-за автоматического включения товаров продавцов в распродажи без их согласия, что снижало цены за счет продавцов. В результате обе платформы добавили для продавцов функцию бессрочного запрета на автоакции — автоматического включения товаров селлеров в распродажи.