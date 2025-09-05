Компания TCL выпустила новую серию телевизоров QM9K, которые стали первыми устройствами на платформе Google TV с предустановленным искусственным интеллектом Gemini. Это знаменует начало новой эры для смарт-ТВ, где традиционный Google Assistant уступает место более мощному ИИ-помощнику на базе LLM.

TCL

Главное применение Gemini в новых смарт-ТВ — расширение возможностей голосового поиска. Теперь ассистенту можно задавать сложные запросы, например, «найди романтический фильм короче двух часов», и получать релевантные рекомендации, основанные на предыдущих взаимодействиях и предпочтениях активного профиля Google TV.

Новые телевизоры TCL QM9K оснащены микрофонами дальнего поля, что позволяет общаться с Gemini с дивана без пульта. Помимо улучшенного поиска, ИИ-ассистент поддерживает голосовое управление умным домом и выполнение рутинных сценариев. Также появилась функция Ambient Display: благодаря датчику присутствия телевизор автоматически «просыпается», когда кто-то входит в комнату, и может отображать заставки или отвечать на вопросы.

Также на новой модели TCL можно генерировать собственные заставки с помощью ИИ и даже попросить нейросеть зачитать новости вслух. С технической точки зрения, серия QM9K представляет собой флагманские QD-Mini LED телевизоры с диагональю до 98 дюймов, разрешением 4K, частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью до HDR6500.

Ранее Google научила Gemini запоминать прошлые разговоры с пользователями.

