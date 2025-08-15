Компания Google обновила свое приложение Gemini, добавив в него возможность персонализации ответов на основе прошлых разговоров и новые инструменты контроля конфиденциальности.

Новая функция позволяет Gemini запоминать ключевые детали и предпочтения, которыми пользователь делился в предыдущих чатах. Например, если вы обсуждали любимую книгу, в следующий раз при запросе рекомендации Gemini учтет ваши вкусы. Эта настройка включена по умолчанию для повышения релевантности ответов, но ее можно в любой момент отключить в настройках.

Одновременно Google представляет функцию «Временные чаты» (Temporary Chats). Она предназначена для разовых или конфиденциальных разговоров, которые пользователь не хочет сохранять в истории. Такие чаты не будут влиять на будущую персонализацию и не будут использоваться для обучения моделей Google. Они хранятся на сервере до 72 часов исключительно для обработки обратной связи.

Обновление также включает переименование настройки Gemini Apps Activity в Keep Activity, что дает пользователям более ясное понимание того, как их данные, включая загруженные файлы, используются для улучшения сервисов Google. Эти изменения делают Gemini более гибким и прозрачным инструментом, позволяя каждому пользователю настроить его под свои нужды и уровень комфорта.

Ранее аналогичную функцию запоминания чатов ввели в свои чатботы компании OpenAI и Anthropic.