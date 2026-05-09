Google планирует изменить формат найма инженеров-программистов и разрешить кандидатам использовать искусственный интеллект во время технических собеседований. Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на внутренние документы компании.

Речь идет о пилотном проекте, который стартует во второй половине 2026 года в ряде команд в США и затронет соискателей на начальные и средние позиции. Кандидатам разрешат применять ИИ-помощника при решении задач по программированию.

На собеседованиях участникам предстоит работать с кодовой базой: находить ошибки, улучшать производительность и демонстрировать понимание реального программного кода. При этом оцениваться будут не только знания языка, но и умение формулировать запросы к ИИ, проверять его ответы и отлаживать результат.

В Google пояснили, что используют в пилоте собственную модель Gemini. В компании заявляют, что цель изменений — приблизить процесс найма к реальной работе инженеров в эпоху активного использования ИИ.

Одновременно Google пересматривает и другие элементы собеседований. В частности, обновляется блок оценки Googleyness and Leadership: вместо упора только на поведенческие вопросы кандидатов будут спрашивать о технических решениях на основе их предыдущего опыта.

Для менее опытных соискателей компания также заменяет одно из классических технических интервью на сессию с открытыми инженерными задачами.

Подобные подходы уже тестируют и другие технологические компании. Canva, Meta*, Shopify и ряд ИИ-стартапов разрешают кандидатам использовать инструменты вроде Copilot и Claude на технических собеседованиях, считая это отражением реальной работы разработчиков.

В отрасли отмечают, что использование ИИ на интервью постепенно становится новой нормой: он перестает рассматриваться как «подсказка» и начинает восприниматься как стандартный рабочий инструмент инженера.

*экстремистская организация, запрещенная на территории России

