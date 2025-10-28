Корпорация Amazon готовится к крупнейшему сокращению штата с конца 2022 года, планируя уволить до 30 тыс. сотрудников, что составляет почти 10% от общего числа офисных работников. По данным источников Reuters, увольнения, которые начнутся на этой неделе, затронут ключевые подразделения, включая отдел кадров, операционный отдел и даже прибыльное подразделение Amazon Web Services (AWS).

Freepik

Основными причинами называются оптимизация расходов после избыточного найма в пандемийный период и структурные изменения — генеральный директор Энди Джасси активно борется с бюрократией и внедряет искусственный интеллект, что автоматизирует многие рутинные задачи.

При этом компания продолжает инвестировать в развитие — например, планирует нанять 250 тыс. сезонных работников к праздникам, а ее облачное подразделение AWS демонстрирует стабильный рост.

Параллельно масштабная реструктуризация происходит в медиаиндустрии, пишет Bloomberg. Новая компания Paramount Skydance Corp., образовавшаяся в августе после слияния Paramount Global и Skydance Media, начинает увольнения около 1 тыс. сотрудников с перспективой сокращения до 2 тыс. рабочих мест.

Новое руководство открыто заявило о необходимости быстрого снижения расходов и реструктуризации бизнеса. Президент Paramount Джефф Шелл охарактеризовал предстоящие сокращения как «болезненные», но необходимые для будущего компании.

Слияние уже привело к серьезным кадровым перестановкам в CBS News: легендарный ведущий Джон Дикерсон объявил об уходе после 16 лет работы, а новым главным редактором была назначена Бари Вайс — известная медиаперсона, критикующая «либеральную предвзятость» в СМИ.

Обе истории отражают общерыночную тенденцию: технологический и медиасекторы продолжают оптимизацию в условиях экономической неопределенности.

По данным портала Layoffs.fyi, с начала года в американской ИТ-индустрии уже было сокращено около 98 тыс. рабочих мест, что создает сложный фон для рынка труда в этих отраслях. При этом каждая компания выбирает свой путь адаптации — Amazon совмещает сокращения с активными инвестициями в перспективные направления, а Paramount делает ставку на полную реструктуризацию после слияния.