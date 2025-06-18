Amazon готовится к масштабной трансформации бизнеса через активное внедрение искусственного интеллекта. Генеральный директор компании Энди Джасси в обращении к сотрудникам сообщил о предстоящих изменениях кадровой структуры, связанных с автоматизацией процессов.

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По его словам, в ближайшие годы произойдет перераспределение рабочих мест — часть позиций будет сокращена, тогда как потребность в специалистах нового профиля возрастет.

Джасси подчеркнул революционную роль генеративного ИИ, который уже сегодня меняет подходы к работе во всех подразделениях компании. В качестве примеров он привел новое поколение голосового помощника Alexa+ с расширенными возможностями, ИИ-ассистента для покупок с многомиллионной аудиторией пользователей, а также инновационные сервисы визуального поиска товаров и автоматизированных покупок.

Особое внимание уделяется разработке интеллектуальных инструментов для продавцов на маркетплейсе и рекламных решений на основе искусственного интеллекта.

В своем обращении глава Amazon подробно остановился на концепции «ИИ-агентов» — интеллектуальных систем, способных автономно выполнять задачи за пользователей. По его прогнозам, массовое внедрение таких технологий в ближайшие годы коренным образом изменит как бизнес-процессы, так и повседневную жизнь потребителей.

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Джасси открыто признал, что масштабная автоматизация приведет к сокращению численности корпоративного персонала. При этом он призвал сотрудников активно осваивать новые технологии, участвовать в обучающих программах и включаться в процесс цифровой трансформации компании.

Эти изменения происходят на фоне уже начавшейся оптимизации штата — с 2022 года Amazon сократила более 27 тыс. сотрудников. Компания намерена инвестировать около $100 млрд в развитие ИИ-инфраструктуры, продолжая конкурентную гонку с такими технологическими гигантами, как Google и Microsoft.

Отмечается, что подобная откровенность руководства о связи внедрения ИИ с сокращениями это исключение в индустрии, где предпочитают акцентировать рост эффективности бизнеса.

По словам Джасси, текущие изменения — лишь начало масштабной трансформации, которая определит принципы работы не только Amazon, но и всей технологической отрасли.

Напомним, что Amazon также готовится к внедрению роботов-доставщиков, которые начнут заменять курьеров-людей уже в 2025 году. Основная проблема, которую Amazon стремится решить, – это повышение скорости, точности и снижение затрат на доставку «последней мили».