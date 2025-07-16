Основатель SoftBank Масаёси Сон и генеральный директор OpenAI Сэм Альтман в ходе недавней конференции представили совместное видение будущего искусственного интеллекта. По их мнению, стремительное развитие ИИ-технологий потребует беспрецедентного наращивания вычислительных мощностей в ближайшие годы.

Киёси Ота/Bloomberg

Альтман отметил, что по мере снижения стоимости ИИ-решений следует ожидать экспоненциального роста их применения во всех сферах экономики. Он пояснил, что десятикратное удешевление технологий может привести к тридцатикратному увеличению спроса на них.

Особое внимание в выступлении было уделено перспективам робототехники. Сон подчеркнул, что интеллектуальные машины, способные к самосовершенствованию и даже созданию других роботов, станут движущей силой следующего технологического уклада.

Он сообщил, что в рамках SoftBank уже начата реализация масштабного проекта по внедрению миллиарда ИИ-агентов с собственной операционной системой.

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Стратегическое партнерство между SoftBank и OpenAI, оформленное в начале года, предусматривает значительные инвестиции в развитие технологий искусственного интеллекта, включая совместную разработку корпоративного продукта Cristal Intelligence.

По данным источников, общий объем потенциальных вложений может достичь $30 млрд, включая участие в мегапроекте Stargate по созданию сети дата-центров в США.

Финансовые аналитики отмечают положительную реакцию рынка на эти амбициозные планы. В июне акции SoftBank показали рекордный рост, однако эксперты выражают озабоченность относительно практической реализации проектов, особенно в части обеспечения энергоресурсами крупных ИИ-кластеров.

Специалисты обращают внимание на недостаточное освещение потенциальных рисков в выступлениях руководителей. В частности, практически не рассматривались вопросы возможного расхождения между прогнозируемым и фактическим спросом на ИИ-услуги, а также экологические последствия резкого увеличения энергопотребления дата-центрами.