Иран пригрозил атаковать кабели связи, дата-центры и объекты искусственного интеллекта в странах Персидского залива, если боевые действия с США возобновятся с прежней интенсивностью. Об этом сообщает Associated Press (AP).

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С таким предупреждением выступил Мохсен Резаи, секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана и бывший командующий Корпусом стражей исламской революции. По данным AP, его заявление передало государственное информационное агентство Ирана IRNA.

Резаи заявил, что стоимость американской технологической инфраструктуры в регионе превышает $2 трлн. Он предупредил, что в случае возобновления интенсивных боевых действий целями могут стать кабели связи, дата-центры, объекты искусственного интеллекта и другие объекты. По данным «Интерфакса», Резаи уточнил, что эти активы пока не включены в список целей.

Угроза прозвучала на фоне переговоров

Заявление Резаи прозвучало на фоне переговоров о прекращении войны и открытии Ормузского пролива. По данным Associated Press, иранская сторона сочла ответ США на предложение Тегерана недостаточным.

Резаи также заявил, что Вашингтон согласился с частью из семи условий Ирана, однако по остальным пунктам ясности пока нет. Он добавил, что США должны дать четкие ответы по спорным вопросам. Подробностей о том, какие именно условия были приняты, чиновник не привел.

По данным AP, стороны продолжают поддерживать контакты через посредников, несмотря на отсутствие согласия по предложению Ирана.

Таким образом, угроза в адрес технологической инфраструктуры прозвучала на фоне продолжающихся дипломатических разногласий между Тегераном и Вашингтоном.

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