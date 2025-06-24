Российская компания — разработчик NtechLab представила систему видеоаналитики на основе искусственного интеллекта, способную обнаруживать оставленные или потерянные предметы в парках, аэропортах, метро и на вокзалах. Пилотный проект уже запущен в одном из крупнейших парков Москвы. Подробности — в распоряжении редакции «Инка».

Фото: Freepik

ИИ анализирует изображения с камер видеонаблюдения и идентифицирует объекты размером от 20×20 см, включая чемоданы, рюкзаки, сумки, пакеты и даже кошельки.

Алгоритм учитывает не только местоположение вещи, но и время, в течение которого она находится без владельца. Этот параметр адаптируется под конкретную локацию — например, в аэропорту и парке допустимые интервалы будут разными.

Решение интегрируется с уже установленными городскими камерами и является частью платформы Find Face Multi, помогающей распознавать лица, силуэты и автомобили.

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Генеральный директор NtechLab Алексей Паламарчук отметил, что новая разработка не только ускоряет поиск потерянных вещей, но и делает его более эффективным. Он подчеркнул, что особенно полезной эта технология будет в транспортных узлах, однако ее можно масштабировать на любые места с высокой проходимостью — от торговых центров до туристических объектов.

В компании рассчитывают, что представленное решение позволит сократить число пропаж и упростит возврат забытых предметов их владельцам.