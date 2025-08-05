Нью-йоркская компания Synchron достигла значимого технологического прорыва, первой в мире реализовав нативное подключение мозгового импланта Stentrode к устройствам Apple. Это позволяет пациентам с тяжелыми формами паралича управлять iPhone, iPad и Vision Pro исключительно силой мысли.

Joseph Maldonado/PCMag

Как сообщают представители компании, ранее для подобного взаимодействия требовались нестандартные технические решения. Однако после майского анонса 2024 года о поддержке интерфейсов «мозг-компьютер» (BCI) через Bluetooth, Synchron первой внедрила эту функцию для своих пациентов. В опубликованном компанией демонстрационном ролике показано, как пациент с диагнозом боковой амиотрофический склероз успешно взаимодействует с iPad без использования рук, голоса или системы отслеживания взгляда.

Особое внимание разработчиков привлекла новая функция — визуальный индикатор силы сигнала. Система отображает уровень распознавания нейросигналов через изменение насыщенности синего контура вокруг выбранного элемента интерфейса. По словам технических специалистов Synchron, эта функция значительно повышает точность управления, позволяя пользователю корректировать концентрацию внимания.

Генеральный директор Synchron доктор Том Оксли отметил, что интеграция с экосистемой Apple стала результатом многолетней совместной работы с компанией из Купертино. По его словам, это достижение открывает новую главу во взаимодействии человека с компьютерными системами, где когнитивные сигналы мозга могут стать основным способом управления.

Пациент Марк Джексон, участвовавший в тестировании системы, поделился, что технология вернула ему возможность поддерживать связь с близкими и оставаться в курсе событий, что он считал утраченным после потери контроля над двигательными функциями.

Эксперты отмечают, что хотя технология пока доступна только пациентам с тяжелыми формами паралича и ожидает одобрения FDA для массового применения, данная разработка знаменует важный шаг к интеграции нейроинтерфейсов в повседневную жизнь. Представители Synchron выражают уверенность, что в будущем мысленное управление устройствами может стать таким же привычным, как использование смартфонов сегодня.

Ранее, в начале 2025 года, компания уже демонстрировала возможность управления гарнитурой Vision Pro при помощи нейроинтерфейса, однако практическое применение этой технологии ограничивалось значительным весом устройства. Нынешняя разработка фокусируется на более удобных и распространенных устройствах — iPhone и iPad.