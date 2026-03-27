Онлайн-платформа Wildberries скорректировала регламент перевода выручки партнерам, увеличив периоды ожидания до нескольких недель. Нововведения уже спровоцировали перебои в расчетах: селлеры жалуются на задержки и необходимость пользоваться платными сервисами для ускоренного обналичивания средств. Ситуацию осложняет то, что изменения наложились на период сдачи квартальной отчетности и уплаты налогов. «Инку» в пресс-службе RWB пояснили, как это получилось и что теперь будет.
Согласно обновленной оферте, теперь средства за продажи, к примеру, за предыдущую неделю (16−22 марта), поступят только к 20 апреля. Ранее расчеты происходили моментально после публикации отчетов. Однако партнеры сообщают, что не дождались переводов, которые должны были совершить еще в начале марта — по старым условиям. В техподдержке, по словам предпринимателей, указывают на технические неполадки.
Собственница одного из магазинов на WB рассказала «Коммерсанту», что при обороте 1 млн руб. ежемесячно в подвешенном состоянии находится около 200 тыс. руб. По ее словам, маркетплейс систематически пренебрегает условиями собственного договора, а поддержка не дает вразумительных разъяснений. В бизнес-сообществе, как она отметила, обсуждается версия, что площадки пытаются извлечь выгоду из изменения ключевой ставки, удерживая у себя оборотные средства продавцов.
В Wildberries газете подтвердили, что периоды ожидания синхронизированы с практикой других крупных игроков. Селлеров заранее оповестили об изменении оферты и о запуске платной услуги «Вывести сейчас» (за ускоренное получение 1 млн руб. комиссия составляет 43 тыс. руб.).
Генеральный директор производителя аксессуаров Rels Иван Петраков сообщил, что бизнес уже прибегает к возмездному ускорению на площадках. Он пояснил, что теперь ожидание выплат растягивается на четыре недели, а маркетплейсы обзавелись собственными банками, поэтому заинтересованы в долгом удержании денег продавцов. Общая нагрузка комиссиями, по его словам, уже приближается к 70% от чека, что неизбежно ведет к кассовым разрывам.
Управляющий директор магазина Mimoza Home Антонина Миненко убеждена, что новые нормы делают присутствие на маркетплейсе нерентабельным. Если раньше расчеты проводились вовремя, то теперь в течение двух недель денег не предвидится.
Как пояснили «Инку» в пресс-службе RWB, решение было принято исходя из сложившихся рыночных практик: у ведущих игроков электронной торговли сроки вывода средств сопоставимы и в среднем составляют несколько недель.
«Изменения не носят одностороннего или внепланового характера, а являются частью развития финансовой инфраструктуры платформы», — заверили в пресс-службе.
Ускоренное получение средств при этом относится к числу добровольных сервисов — его активация остается на усмотрение партнера.
Между тем Федеральная антимонопольная служба (ФАС) продолжает усиливать контроль за маркетплейсами. Ведомство предписало интернет-площадкам пересмотреть подходы во взаимодействии с продавцами в срок до 3 апреля. Главный предмет внимания регулятора — неравные условия для отечественных поставщиков по сравнению с иностранными коллегами, которые находятся в более выигрышной позиции.
