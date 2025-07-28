Это знакомая история: еще утром заряд телефона был 100%, а к середине дня он уже отчаянно просит подключения к розетке. Особенно остро проблема стоит для устройств, которым больше года. Мы склонны винить изношенный аккумулятор, но часто главный виновник — невидимый процесс, который можно и нужно взять под контроль. Существует одна настройка, которую многие пользователи игнорируют, и ее правильная конфигурация способна продлить время работы вашего смартфона на несколько часов.

Sten Ritterfeld/Unsplash

Главный пожиратель энергии, о котором идет речь, — это фоновое обновление контента. Десятки приложений на вашем телефоне, даже когда вы ими не пользуетесь, продолжают «жить своей жизнью»: подгружают новые посты в соцсетях, проверяют почту, обновляют геолокацию, скачивают данные. Каждое такое действие — это микро-удар по вашей батарее. Суммарно за день эти фоновые процессы могут «съесть» до 20−30% заряда, заставляя процессор работать без вашего ведома.

К счастью, эту активность можно ограничить. Но большинство людей либо не знают о существовании такой возможности, либо не понимают ее колоссального влияния на автономность. Управляя фоновым обновлением, вы приказываете телефону: «Не делать ничего за моей спиной. Обновляй данные только тогда, когда я сам открою приложение».

Инструкция

На iPhone эта функция называется «Обновление контента». Чтобы ее найти, зайдите в Настройки → Основные → Обновление контента. Вы увидите длинный список приложений с переключателями. Можно полностью отключить эту функцию, но есть более гибкий подход. Оставьте обновление включенным для самых важных приложений (например, мессенджеров, если вы хотите, чтобы медиафайлы подгружались заранее), а для всех остальных (соцсети, игры, редко используемые программы) — смело отключайте. Это даст самый ощутимый эффект.

На Android управление фоновой активностью может немного отличаться в зависимости от оболочки, но принцип тот же. Общий путь: Настройки → Приложения → Управление приложениями. Выберите конкретное «прожорливое» приложение (например, соцсеть), зайдите в пункт Контроль активности или Батарея и выберите «Ограничить» или «Жестко ограничить». Это запретит приложению работать в фоновом режиме. Повторите это для всех программ, которым не требуется постоянная фоновая активность.

Что произойдет после изменения настроек? Вы практически не заметите разницы в повседневном использовании. Push-уведомления от мессенджеров и почты продолжат приходить, как и раньше. Единственное изменение — когда вы откроете, например, ленту новостей, ей понадобится секунда, чтобы загрузить свежий контент, вместо того чтобы показывать уже подгруженный. Но в обмен на эту секунду ожидания вы получите до нескольких дополнительных часов работы вашего устройства.

Проведите этот простой аудит приложений на своем смартфоне. Потратив всего 5−10 минут на отключение ненужной фоновой активности, вы можете быть приятно удивлены, когда к вечеру ваш телефон все еще будет иметь достаточный запас заряда. Это самый простой и эффективный способ вдохнуть новую жизнь в аккумулятор вашего верного гаджета.