В ночь на 17 апреля у части российских пользователей Telegram начал работать без VPN и прокси. Однако технический анализ показывает, что это не связано с действиями регуляторов, а объясняется внутренними изменениями в самом сервисе.

Сейчас стабильный доступ без VPN и прокси есть только у владельцев Android-устройств с подпиской Premium. Пользователи iPhone и десктопных версий по-прежнему сталкиваются с ограничениями даже внутри одной сети — в этом убедился редактор «Инка».

Механизм восстановления связан с автоматической подменой параметров сессии. В настройках аккаунта в разделе активных устройств у пользователей внезапно начинает отображаться локация США — даже у тех, кто никогда не использовал зарубежные IP-адреса.

Эксперты фиксируют в трафике нетипичные замаскированные подключения, которые позволяют приложению обходить фильтры провайдеров. Иногда для этого достаточно несколько раз перезапустить приложение — после этого сообщения и медиа начинают отправляться корректно.

Несмотря на частичное восстановление, работа мессенджера остается нестабильной. Пользователи жалуются на падение скорости и проблемы с загрузкой тяжелых файлов, которые чередуются с периодами нормальной работы.

Избирательный характер доступа, привязанный к типу операционной системы и платному статусу профиля, может указывать на то, что администрация Telegram тестирует новые программные методы обхода ограничений, не зависящие от внешних условий связи.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.