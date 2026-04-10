Telegram столкнулся с масштабным сбоем: пользователи не могут зайти в приложение, отправить или получить сообщения, а также открыть чаты. Проблемы фиксируются с утра и затрагивают пользователей в разных регионах.

Dima Solomin, Unsplash

По данным сервиса мониторинга, доля неудачных запросов к мессенджеру выросла с 64% до 100%. За последние часы зафиксированы тысячи жалоб, что указывает на практически полную недоступность сервиса для значительной части пользователей.

За последние 24 часа пользователи чаще всего сообщают о сбоях мобильного приложения Telegram (50%). Также фиксируются общий сбой сервиса (21%), проблемы с оповещениями (14%), неполадки сайта (9%) и сбои в работе личного кабинета (3%). Проблемы наблюдаются как в мобильной, так и в десктопной версиях мессенджера.

Жалобы на сбои в работе Telegram за последние 12 часов поступают из разных регионов России: на Москву приходится 37% обращений, на Санкт-Петербург — 15%, еще по 5% — на Свердловскую, Новосибирскую и Самарскую области.

Роскомнадзор еще в феврале заявлял о намерении ввести меры по частичному ограничению работы мессенджера Telegram. На этом фоне у бизнеса и пользователей усиливаются опасения по поводу возможных дополнительных ограничений в отношении сервиса в России.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.