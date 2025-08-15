14 августа мессенджер Telegram выпустил ограниченную серию цифровых подарков в формате NFT, приуроченных к 12-летию платформы. По данным основателя Павла Дурова, вся коллекция была распродана за 3 минуты, принеся доход в размере $11 млн.

telegram.org/k/#@durov

Коллекция включала пять подарков:

«Солнцезащитные очки Дурова»;

«Собака Сопротивления» (символ борьбы с интернет-цензурой);

«Замок из песка»;

«Доска для серфинга»;

«Розовый фламинго».

Ограниченные выпуски «Очков Дурова» (максимум 3 токена по $600 каждый) и «Собак Сопротивления» (максимум 5 токенов по $100) были распроданы за 15 секунд.

Это уже второй крупный NFT-релиз в Telegram за последний месяц. В начале июля рэпер Снуп Догг продал через платформу 1 млн цифровых подарков на сумму $12 млн за 30 минут.

Мессенджер продолжает развивать функционал для работы с цифровыми активами. После недавнего обновления пользователи получили возможность приобретать NFT за криптовалюту Toncoin (TON) через встроенный маркетплейс. В ближайших планах — запуск новых эксклюзивных коллекций для подписчиков Premium.

NFT (невзаимозаменяемые токены) представляют собой уникальные цифровые активы с подтвержденными правами собственности через блокчейн. Рынок NFT пережил период активного роста в 2021−2022 годах, когда отдельные коллекции продавались за сотни тысяч долларов.