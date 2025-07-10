Около 1 млн цифровых подарков в Telegram от американского рэпера Snoop Dogg (Снуп Догг) были распроданы за 30 минут и принесли мессенджеру $12 млн, сообщил на своей странице в X его основатель Павел Дуров.

@durov / Х



Распродаже подарков предшествовала публикация Снуп Доггом клипа на трек «Gifts» на своем YouTube-канале, где он, в частности, упомянул подарки, которые можно отправлять в мессенджере, а также назвал Павла Дурова своим племянником. На видео Снуп Догг показывает свой собственный канал в Telegram и различные функции мессенджера.

В мае 2025 рэпер завел канал в Telegram и опубликовал об этом пост в X. Потом Снуп Догг призвал Дурова «притормозить» в вопросах рождения детей. «Слышал, у тебя 106 детей сейчас? Ты плодишь щенячьи выводки, притормози», — написал рэпер.

Дуров ему ответил: «Чтобы понять догга, нужно самому быть доггом, могу дать парочку советов». После этого основатель Telegram предложил рэперу продолжить общение в личных сообщениях.

Подарки в Telegram уже стали цифровых активом, а не просто картинкой. В январе 2025 года мессенджер добавил интеграцию с блокчейном TON, и у пользователей появилась возможность передавать или выставлять подарки на аукцион с помощью блокчейна. В мае была запущена внутрення платформа Telegram для торговли подарками.

На 1 апреля пользователи Telegram раскупили 7 тыс. виртуальных первоапрельских подарков в виде кирпичей за полчаса. Общая сумма проданных виртуальных подарков тогда могла составить около 100 млн руб.