Telegram превратился в ключевую площадку для развития малого и среднего бизнеса на фоне предстоящего запрета рекламы на заблокированных платформах с 1 сентября. Это следует из результатов исследования сервиса Magnetto.pro и аналитической платформы TGStat. Подробности — в распоряжении «Инка».

Согласно опросу среди 1126 пользователей и 879 рекламодателей из различных отраслей, 75,7% компаний уже активно используют мессенджер для продвижения, что позволяет им легально привлекать клиентов и наращивать продажи.

Исследование выявило, сколько предприниматели тратят на продвижение в Telegram: 60,8% компаний выделяют до 200 тыс. руб. в месяц, а еще 25% — от 200 тыс. до 1 млн руб.

Основные цели включают увеличение продаж (30,7%), повышение узнаваемости (28,9%), привлечение трафика на сайты или маркетплейсы (25%) и набор подписчиков (15,4%).

Наиболее активны в мессенджере представители e-commerce и ретейла (18,9%), производственных компаний (17,3%) и ИТ/digital-сектора (13,3%), где ценится возможность строить сообщества вокруг общих интересов.

Популярные форматы — посевы в каналах (64,9%) и официальная реклама через Telegram Ads (61,8%), а также сотрудничество с блогерами (36%). Эти инструменты особенно эффективны в нишевых категориях, таких как психология, книги, искусство и эзотерика, где уровень вовлеченности (ER) превышает 6%, а охват (ERR) достигает 40–47%.

Telegram-аудитория неравнодушна. Так, 92,2% пользователей замечают рекламу у блогеров, 59,4% уже что-то покупали по рекомендации, и почти каждый второй (43,4%) доверяет, если видит личный опыт. Особенно активны — женщины 18–34 лет. Но вместе с этим — высокий уровень критичности: 51,6% раздражаются, если реклама навязчива или не соответствует теме канала.

Запрет на рекламу в экстремистских и заблокированных платформах стимулирует переход: тысячи каналов Telegram внесены в реестр Роскомнадзора, а промаркированные публикации выросли на 35% в первом полугодии.

«Раньше Telegram воспринимали как запасной аэродром. Сегодня это полноценная платформа, где малый бизнес может стартовать, масштабироваться и выстраивать долгосрочные отношения с клиентом. Особенно в тех нишах, где важна личная подача, польза и доверие», — отметила координатор исследования Magnetto.pro и TGStat Галина Филиппова.