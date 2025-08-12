Аналитики Авито Услуг зафиксировали значительный рост интереса бизнеса к digital-продвижению. По данным за июль 2025 года, спрос на услуги по ведению соцсетей и таргетированной рекламе увеличился на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Подробности — в распоряжении «Инка».

Rawpixel.com/Freepik

Параллельно с этим число специалистов, предлагающих такие услуги, выросло в 2,5 раза, что свидетельствует о стремительном развитии этого сегмента рынка.

Апрель стал месяцем наибольшей активности — в этот период зафиксирован пик спроса на услуги SMM-специалистов и таргетологов. Доля обращений тогда составила 18% от общего числа запросов за первые семь месяцев года.

При этом май отличился резким увеличением числа исполнителей — их количество выросло на 67% по сравнению с январем и на 7% относительно апреля.

Особенно востребованными оказались услуги по созданию контент-планов и публикации постов. В апреле на них пришлось 16% всех запросов, а в мае рынок отреагировал ростом предложения на 60% по сравнению с началом года.

Таргетированная реклама также показала схожую динамику: максимум спроса пришелся на апрель (23% от общего объема за январь–июль), а предложение в мае выросло на 88% относительно января.

Также эксперты отметили рост популярности SMM-консультирования. Услуги, включающие аудит аккаунтов, разработку стратегий продвижения и подбор инструментов аналитики, стали пользоваться повышенным спросом.

В апреле и мае количество предложений от консультантов удвоилось, что подтверждает растущую потребность бизнеса в профессиональной поддержке при работе с соцсетями.