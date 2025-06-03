Аналитическое агентство Brand Analytics зафиксировало сокращение объема публичного контента в русскоязычном сегменте Telegram. Согласно мартовским данным 2025 года, количество публикуемых сообщений уменьшилось на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Особую озабоченность вызывает значительная доля спама, составляющая 35% от общего объема публикаций в мессенджере.

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Парадоксальным образом на фоне сокращения контента продолжился рост числа активных авторов платформы, увеличившегося на 56%. Это свидетельствует об изменении пользовательского поведения — теперь больше людей создает меньше контента в расчете на одного пользователя.

Эксперты Brand Analytics отмечают, что с 2020 года Telegram демонстрировал стабильный рост всех показателей. Однако текущие данные свидетельствуют о кардинальном изменении тренда. Медийная составляющая платформы, по-видимому, достигла пределов роста при существующем функционале, в то время как социальные коммуникации продолжают расширяться.

Отдельного внимания заслуживает проблема спама. Хотя спам-авторы составляют лишь 0,5% от общего числа пользователей (примерно 121 тыс. аккаунтов), их вклад в общий объем контента непропорционально велик. Под спамом понимаются массовые однотипные публикации, превышающие 200 сообщений в сутки от одного аккаунта.

Ранее исследование MPSTATS и Telega.in выявило, что почти треть (28%) селлеров маркетплейсов планирует увеличить бюджеты на продвижение через блогеров в 2025 году. Самой востребованной площадкой признан Telegram.