В мессенджере Telegram запущена новая функция аутентификации — вход с помощью ключей доступа (Passkey). Она стала доступна в обновленных версиях приложения как для iOS, так и для Android.

Freepik

В разделе «Конфиденциальность» (Privacy and Security) появился соответствующий пункт, который позволяет заменить традиционный вход по SMS-коду. Для настройки пользователю необходимо создать цифровой ключ (например, в Google Authentificator или «Яндекс Ключе») и подтвердить личность с помощью биометрии (Face ID, Touch ID) или PIN-кода устройства.

Сгенерированный ключ хранится локально на смартфоне или в менеджере паролей и в дальнейшем позволяет входить в аккаунт без ввода пароля или одноразовых кодов.

Это обновление последовало за введенной в середине ноября альтернативой авторизации по электронной почте. Эти шаги были предприняты на фоне ограничений на доставку SMS и звонков для верификации новым пользователям мессенджеров со стороны российских операторов.

В августе Роскомнадзор объявил о блокировке звонков в Telegram и WhatsApp, объяснив это борьбой с мошенничеством.