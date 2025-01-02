Мессенджер Telegram представил первое в этом году обновление, добавив новый метод верификации аккаунтов с помощью сторонних организаций, новые фильтры поиска сообщений и возможность превращать подарки в NFT-токены.

В Telegram запущен новый проект, позволяющий уже верифицированным сторонним органам, таким как регуляторы качества продуктов питания или образовательные консорциумы, верифицировать аккаунты.

Представители платформы считают, что дополнительная проверка поможет бороться с мошенниками и уменьшить количество дезинформации. После верификации у аккаунтов рядом с именем появится новый значок вместо синей галочки.

Для этого пользователи должны будут сначала пройти верификацию и заполнить заявку. Telegram сообщил, что организации могут использовать свой Bot API для присвоения или снятия нового статуса.

На платформе также появилась опция превращения подарков в NFT с пользовательскими фонами и иконками. Владельцы аккаунтов могут отправлять подарки на Telegram Stars, которые можно купить через приложение или на сайте Fragment, подключив свой криптокошелек TON.

По словам представителей мессенджера, пользователи смогут продавать эти NFT-токены на различных платформах. Примечательно, что Telegram взимает плату за обновление подарков до коллекционных предметов.

Помимо этого, компания внедрила возможность реагировать с помощью эмодзи на служебные сообщения, например о вступлении в группу. Среди обновлений также новые фильтры поиска для личных и групповых чатов, а также каналов.

Напомним, что, по словам Павла Дурова, Telegram начал приносить прибыль. Его выручка в 2024 году превысила $1 млрд. Количество подписчиков Telegram Premium увеличилось в три раза и превысило 12 млн. В несколько раз выросли и доходы от рекламы.