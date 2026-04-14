Т2 усиливает рекламное направление и вводит новую управленческую роль — коммерческого директора T2 AdTech. На эту позицию назначена Татьяна Ковалевская (Долдо), ранее работавшая в МТС AdTech и крупных медиакомпаниях, рассказали «Инку» в пресс-службе оператора.

Назначение стало следующим шагом после объединения рекламных активов оператора под единым брендом T2 AdTech. В контур вошли adtech-компании Yabbi, Redllama и Plazkart, которые с конца 2025 года работают как единая структура.

В компании отмечают, что новая должность необходима для консолидации продаж, развития партнерств и масштабирования рекламного бизнеса. Ковалевская будет отвечать за перестройку коммерческого блока и развитие продуктовой линейки.

Рекламное направление телеком-операторов в последние годы становится отдельным сегментом рынка. Компании используют данные о поведении пользователей для таргетинга рекламы и конкурируют с технологическими платформами за бюджеты рекламодателей.

Для бизнеса это означает расширение инструментов продвижения и усиление конкуренции среди рекламных платформ: наряду с «Яндексом» и МТС AdTech новые игроки, включая T2, активно развивают собственные решения на основе данных.

