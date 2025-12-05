Российский рынок готовой еды переживает настоящий бум, формируя один из самых динамичных сегментов потребительского рынка и в то же время будто бы подчеркивая тенденцию то ли усталости, то ли лени готовить среди россиян. Согласно углубленному исследованию Ассоциации производителей готовой еды (АППГЕ) и аналитической компании NTech, за девять месяцев 2025 года денежный оборот категории вырос на 32%, а физические продажи — на 17%, пишет «Коммерсант».

Freepik

Особенно впечатляет рост по конкретным позициям: спрос на готовые горячие напитки взлетел на 108%, на суши и роллы — на 81%, а на сэндвичи и пиццу — на 51% и 46% соответственно. Прогнозы от Infoline свидетельствуют, что емкость рынка по итогам года достигнет 1,14 трлн руб., демонстрируя прирост в 20%.

Причина — в фундаментальном сдвиге в потребительских привычках. Готовая еда больше не воспринимается как вынужденная альтернатива, а стала осознанным выбором для экономии времени и доступа к разнообразному рациону. Крупные ретейлеры отмечают, что спрос в этой категории растет в два раза быстрее, чем в среднем по продуктовой рознице.

В X5 Group («Пятерочка», «Перекресток») продажи выросли на 35%, а в «Ленте» темпы роста сегмента вдвое превышают общесетевые показатели. Сервисы быстрой доставки также становятся ключевыми драйверами: в «Яндекс Лавке» доля готовой еды достигает 25−30% оборота, а в «Самокате» зафиксирован взлет спроса на блюда с морепродуктами на 462% и на стритфуд на 136%.

Но и этот рост упирается в ограничение — резкая географическая диспропорцией. Основное производство и потребление сконцентрированы в крупных городах европейской части России.

А в отдаленных регионах, таких как Дальний Восток, наблюдается острая нехватка предложения. На месте нет своих производственных мощностей: современных фабрик-кухонь, специализированного оборудования и квалифицированных кадров. А для федеральных сетей доставка готовых блюд в эти регионы экономически неэффективна — слишком далеко везти.

В результате развитию рынка сейчас мешает необходимость преодоления инфраструктурного разрыва. Все будет зависеть от инвестиций в создание региональных производств и развития местных поставщиков. Без решения этой проблемы потенциал одного из самых перспективных рынков России рискует остаться нереализованным.