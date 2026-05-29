Европейская комиссия наложила на китайский маркетплейс Temu штраф в размере €200 млн ($232 млн) по итогам первого этапа проверки в рамках Закона о цифровых услугах (DSA). По мнению регуляторов, платформа не обеспечила достаточный контроль за распространением нелегальных товаров и не смогла в полной мере защитить покупателей в странах ЕС.

Проверка Temu длилась почти два года. Основанием для расследования стали обращения общеевропейской организации потребителей BEUC и 17 национальных ассоциаций, предупредивших о рисках продажи через платформу запрещенной и потенциально опасной продукции.

В Еврокомиссии отметили, что компания недостаточно качественно выявляла и оценивала риски, связанные с незаконными товарами. Отдельную критику вызвали алгоритмы рекомендаций и партнерские программы с инфлюенсерами, которые, как считают в ЕС, могли способствовать продвижению нелегальной продукции.

Глава технологического подразделения ЕС Хенна Вирккунен заявила, что дело касается прежде всего управления рисками, которое является одним из ключевых элементов стратегии DSA. По ее словам, принятое решение должно стать серьезным предупреждением не только для Temu, но и для других крупных цифровых платформ.

В Temu с выводами Еврокомиссии не согласились и назвали размер штрафа несоразмерным. В компании подчеркнули, что расследование основано на первой оценке соответствия требованиям DSA, проведенной в 2024 году, и не отражает нынешнее состояние механизмов безопасности платформы.

Также в Temu сообщили, что на протяжении всего расследования сотрудничали с европейскими регуляторами и уже приняли дополнительные меры для усиления системы оценки рисков, модерации платформы и защиты пользователей.

Теперь компания должна до 28 августа 2026 года представить план устранения нарушений. После этого Еврокомиссия оценит предложенные меры и в течение двух месяцев решит, выполнила ли платформа требования Закона о цифровых услугах.

При этом расследование в отношении Temu продолжается. Если европейские регуляторы сочтут предпринятые меры недостаточными, компании могут грозить новые санкции.

