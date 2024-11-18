Китайский маркетплейс Temu переживает бурное развитие благодаря своим невероятно низким ценам. Однако в попытке завоевать новые рынки в Юго-Восточной Азии компания столкнулась с новыми препятствиями, сообщает The Guardian.

В октябре правительство Индонезии постановило удалить Temu из магазинов приложений. Эта мера должна была защитить малый бизнес. Недавно Вьетнам также пригрозил до конца месяца запретить площадку и китайский магазин быстрой моды Shein. В результате запрета они не получили разрешения на ведение бизнеса в стране.

По словам Саймона Торринга, соучредителя аналитической компании Cube, наплыв более дешевой продукции китайского производства, часто с минимальными налогами на импорт, нанес ущерб местным продавцам и производителям. Они не могут конкурировать со скоростью, качеством и ценами маркетплейсов.

Директор по операциям компании Taksa Toys в Таиланде Пум Чотикаван столкнулся с проблемой поиска местного производителя детских игрушек, поскольку многие поставщики прекратили деятельность. По данным агентства Reuters, за последний финансовый год закрылись почти 2 тыс. тайских фабрик во всех отраслях. Более 50 тыс. человек потеряли работу. Отчасти это связано с усилением конкуренции со стороны Китая и ростом издержек.

Pinduoduo, китайский аналог Temu, работает с 2015 года, а глобальная платформа была запущена в США в 2022 году и в следующем году вышла на европейские рынки. Temu расширяет свое присутствие в Юго-Восточной Азии, начиная с Филиппин и Малайзии в 2023 году и заканчивая Таиландом, Брунеем и Вьетнамом в этом году.

Согласно анализу Bain & Co, опубликованному в ноябре, рост потребления среднего класса Юго-Восточной Азии сделал регион идеальным рынком. По их мнению, в 2024 году объем продаж через интернет-магазины достигнет $160 млрд.

По словам исполнительного директора Momentum Works Цзянган Ли, этот бум пришелся как раз на то время, когда Temu начала выходить на международный рынок, поскольку замедление китайской экономики привело к сокращению покупок местных покупателей в Pinduoduo.

«В Китае рост замедлился по сравнению с 2010 годом, и при этом там очень высокая конкуренция. Поэтому игрокам нужно искать другие пути, например зарубежные рынки», — сказал он.

Однако замедление темпов роста привело свободным мощностям на китайских заводах. Это подтолкнуло основных поставщиков онлайн-площадки к повышению объемов продаж при низких затратах.

В то время как потребители наслаждаются доступом к дешевым товарам, местные предприятия ожидают, что правительство примет меры. Индонезия заняла жесткую позицию, повысив налоги и запретив электронную коммерцию на платформах социальных сетей в 2023 году, TikTok Shop был вынужден купить местного конкурента, чтобы продолжить работу.

Ранее сообщалось, что Европейский союз начал расследование в отношении Temu на предмет возможного нарушения правил, касаемо продаж нелегальной продукции. Проверка была инициирована после того, как ЕС потребовал от компании предоставить данные, как она борется с реализацией контрафактной или небезопасной продукции на своей платформе.