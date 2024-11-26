Заместителем председателя комитета Госдумы по защите конкуренции от фракции «Единая Россия» Сергеем Лисовским разработан законопроект, который позволит Федеральной антимонопольной службе (ФАС) возбуждать дела по нарушению торговыми сетями антимонопольного законодательства без контрольных проверок торговых сетей. По мнению депутата, эта мера позволит сдерживать цены.

Лисовский пояснил, что эта мера будет применяться, если ретейл не предоставил информацию об условиях отбора поставщиков либо нарушил требования договора по поставке продовольственных товаров.

По словам депутата, в России сложилась ситуация, когда торговые сети создают при себе логистические центры, формально не имеющие к ним отношения. Центры, в свою очередь, выдвигают поставщикам свои условия, включая всевозможные бонусы или требования к утилизации непроданной продукции.

На данный момент, чтобы установить нарушение, ФАС должна признать, что логистический центр является частью торговой сети, и установить факт навязывания тех или иных услуг. Это сложно, так как участники процесса не представляют необходимые документы.

«Поэтому мы хотим дать возможность службе ускорить принятие таких мер. Безусловно, эта ситуация сказывается на конечной стоимости товаров, так как поставщики вынуждены закладывать свои потери от требований торговых сетей», — пояснил Лисовский.

Ранее сообщалось, что правительством РФ утверждено постановление, согласно которому власти регионов смогут заключать с производителями и торговыми сетями соглашения о стабилизации цен на любые важные для людей товары. Раньше такая возможность действовала только на социально-значимые продукты.