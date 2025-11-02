Осень — время, когда особенно тянет к теплу и уюту. Для тех, кто мечтает выращивать овощи, собирать яблоки из собственного сада и встречать утро под пение птиц, специалисты «Авито Недвижимости» подготовили подборку загородных домов в Москве и Подмосковье — с ухоженными участками, теплицами и огородами. Подробности — в распоряжении «Инка».

Дом-шале с теплицей и барбекю в Химках

В Химках продается двухэтажный дом в стиле шале площадью 210 кв. м за 50 млн руб. Участок — 16,5 сотки с ландшафтным дизайном, дренажной системой и плодовыми деревьями. Есть все для комфортного садоводства и жизни за городом: стеклянная теплица, металлические грядки, баня из бруса, зона барбекю и даже гараж для техники.

Простор и плодовый сад в Одинцово

Любителям домашнего уюта и просторных планировок может подойти дом в Одинцово за 40 млн руб. На участке площадью 13,9 сотки расположены две теплицы и сад с яблонями и грушами. Сам дом — трехэтажный, 258 кв. м, с тремя спальнями, бильярдной и мини-кинотеатром. Для полива предусмотрены три бака для воды, а для хранения урожая — хозблок.

Тихий уголок с бассейном в Сергиевом Посаде

В Сергиевом Посаде за 37,5 млн руб. можно приобрести дом площадью 381 кв. м на 18 сотках. Здесь продумано все для отдыха: две гостиные с камином, сауна, бассейн и две теплицы с огородом. Участок окружен хвойными деревьями, а сама усадьба находится в спокойном районе — идеальное место для тех, кто ценит тишину и покой.

Дом с прудом и фермерским духом в Раменском

Любителям масштабных участков стоит обратить внимание на дом в Раменском — 236 кв. м на 50 сотках (35 млн руб). Здание из оцилиндрованного бревна, внутри — пять комнат, гостиная, бильярдная и кухня-столовая. На участке расположен огород с теплицей, плодовый сад, зоны отдыха, собственный пруд с карпами и подогреваемый бассейн — место, где можно совместить дачную жизнь и небольшой агробизнес.

Компактный дом с теплицами в Красногорске

Подборку завершает уютный двухэтажный дом в Красногорске площадью 129 кв. м за 33 млн руб. На участке 8 соток — две большие теплицы, огород и плодоносящие деревья. Дом выполнен из бруса, с просторной кухней-гостиной, баней и хозблоком для инструментов.

