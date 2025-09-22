Американская компания Tesla заявила, что работает над тем, чтобы ее услуга Robotaxi стала доступной для людей с инвалидностью.

Unsplash

В приложении Robotaxi скоро можно будет найти новую опцию accessibility rides (можно перевести как «поездки для лиц с особыми потребностями»). Компания намерена позволить пользователям, которые передвигаются с инвалидностью или нуждаются в сидячем транспорте (например, с креслом-каталкой), вызвать Robotaxi, чтобы добраться до врача, на встречу или в другое нужное место.

Владелец автопроизводителя Илон Маск подтвердил в соцсети X, что это, действительно, один из приоритетов — компания разрабатывает транспортное средство, приспособленное под перевозку инвалидов, так называемый WAV (wheelchair-accessible vehicle).

Вероятно, речь идет о концепте Robovan, который Tesla уже показывала на мероприятии Robotaxi в прошлом году.

Такой шаг может значительно облегчить жизнь тем, кто не может водить сам, либо у кого нет прав, или у кого ограничения мобильности. Сейчас сервисы вроде Uber или Lyft в США иногда предлагают адаптированные машины, но нечасто, особенно в сельской местности, где их просто недостаточно.

В России уже существуют законы и нормы, гарантирующие доступность транспорта для инвалидов (например, автобусов, метро, вокзалов), но частные услуги с адаптированными машинами также всё еще редкость, особенно в малых городах.