Tesla открыла приложение Robotaxi для всех пользователей, сообщила пресс-служба компании в социальной сети X. До сих пор услуга была доступна в основном инвесторам и инфлюенсерам.

Bloomberg

Сервис стартовал в июне в Остине (штата Техас). В качестве роботакси использовались 10–20 кроссоверов Model Y. С тех пор было одно расширение покрытия в районе залива Сан-Франциско (штат Калифорния).

Пользователи могут скачать приложение в App Store и встать в очередь ожидания, однако пока неясно, будет ли доступен сервис сразу в обоих действующих районах В условиях использования указаны специальные правила для жителей Калифорнии.

Компания ввела «Политику хорошего поведения», где просит пассажиров «вести себя так, будто за вами наблюдает мама» и соблюдай чистоту». Без сопровождения могут ездить лица старше 18 лет, а дети младше 13 лет не допускаются.

Tesla делает ставку на автономные технологии и ИИ, и инвесторы следят за скоростью масштабирования. В Остине компания конкурирует с Waymo, сотрудничающим с Uber, а также с Volkswagen ADMT, Avride и Zoox. Генеральный директор Tesla Илон Маск на июльском совещании с инвесторами отметил планы по расширению в Аризону, Флориду и Неваду.

В городе за электромобилями Tesla следит оператор службы безопасности, сидящий на пассажирском сиденье и имеющий доступ к кнопкам, с помощью которых можно остановить автомобиль или съехать на обочину. В последние дни Tesla начала использовать свои автомобили на шоссе, где, по словам компании, операторы службы безопасности будут находиться на водительском сиденье.