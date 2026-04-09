Tesla готовит компактный электрический внедорожник, который может стать самой доступной моделью в линейке. Проект обсуждается с поставщиками и предполагает запуск производства в Китае с возможным расширением на другие рынки. Новинка может совместить традиционное управление с элементами автономного вождения.

В последние недели Tesla обсуждала с поставщиками детали проекта. Речь идет о полностью новой модели, а не о модификации Model 3 или Model Y. Переговоры касались как производства, так и ключевых технических характеристик.

Три источника сообщили Reuters, что основное производство планируется в Китае — на заводе в Шанхае. При этом Tesla рассматривает расширение выпуска в США и Европе. По словам собеседников агентства, длина нового автомобиля составит около 4,28 метра — заметно меньше, чем у Model Y (примерно 4,8 метра).

Разработка идет на фоне стратегического разворота компании. В 2024 году глава Tesla Илон Маск отказался от проекта бюджетного электромобиля и сделал ставку на роботакси и человекоподобных роботов. Теперь главный вопрос — станет ли новый компактный SUV возвращением к массовому рынку или частью стратегии полностью автономного транспорта.

Один из источников отметил, что модель может совместить оба подхода. По его словам, Tesla сейчас стремится создавать автомобили, которые в перспективе будут беспилотными, но при этом смогут предлагаться и с традиционным управлением.

В компании понимают, что массовое внедрение автономного транспорта и его одобрение регуляторами займут еще несколько лет. Поэтому выпуск одной модели в разных конфигурациях — с рулем и без — может поддержать спрос и загрузку заводов.

На фоне этого аналитики ожидают третий год подряд снижения продаж классических электромобилей, которые пока остаются основным источником дохода Tesla. Сейчас компания тестирует ограниченный парк роботакси в Остине (Техас), при этом в большинстве машин на пассажирском сиденье находится оператор безопасности.

Среди технических особенностей новой модели источники называют упрощенную конфигурацию: один электродвигатель вместо двух и снижение массы примерно до 1,5 тонны (против около 2 тонн у Model Y).

Источники подтверждают, что производство планируется на заводе в Шанхае. Однако точные сроки пока не определены — запуск в этом году маловероятен.

