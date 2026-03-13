Компания Lucid на встрече с инвесторами представила концепт двухместного роботакси, в котором отсутствуют руль и педали. Одновременно производитель объявил о запуске подписки на технологии автономного вождения и раскрыл планы дальнейшего развития этих систем.

Daniel Salcius, Unsplash



Презентация подчеркивает амбиции Lucid в сфере полностью автономного транспорта. В перспективе такие разработки могут вывести компанию в прямую конкуренцию с Tesla Cybercab, поскольку крупнейшие автопроизводители стремятся первыми занять нишу беспилотных автомобилей.

По данным Lucid, представленное роботакси должно отличаться высокой энергоэффективностью — около 5,5 мили на киловатт-час. Также компания утверждает, что эксплуатационные расходы такой машины могут быть примерно на 40% ниже по сравнению с обычными автомобилями. При этом сроки запуска и стоимость проекта пока не раскрываются.

Компания Lucid также заявила о применении максимально упрощенного подхода к проектированию, ориентированного на эффективность производства. В частности, инженеры отказались от традиционных дверных молдингов. Такое решение позволило уменьшить количество компонентов, сократить время сборки и снизить себестоимость автомобиля, одновременно сделав внешний облик модели более лаконичным и выразительным.

Стратегия Lucid предполагает двойной подход: компания намерена одновременно сотрудничать с партнерами по запуску сервисов роботакси и продавать собственные электромобили, оснащенные аналогичными системами автономного вождения.

Прочитайте также SpaceX, xAI и Tesla могут слиться в суперкомпанию

В рамках этого направления Lucid уже заключила соглашения с Uber и Nuro. Компании планируют коммерческое использование роботакси на базе внедорожников Gravity уже в этом году.

Помимо этого, производитель, известный своими премиальными седанами Lucid Air, готовит более доступную платформу для электромобилей среднего класса. Таким образом Lucid рассчитывает расширить аудиторию покупателей.

«Lucid уже доказала свои возможности благодаря технологическому лидерству и сильным продуктам, — заявил временный генеральный директор компании Марк Винтерхофф. — Сегодня мы сохраняем тот же ДНК продуктов и технологий Lucid, одновременно увеличивая масштабы бизнеса, повышая эффективность использования капитала и усиливая контроль над затратами».

Прочитайте также Uber и Nvidia объединились для создания 100 тыс. беспилотных такси

Компания также объявила о запуске подписочной модели для функций автономного управления. Стоимость доступа к технологии будет варьироваться от $69 до $199 в месяц в зависимости от уровня автоматизации.

Подобный формат постепенно становится стандартом в отрасли. В последние месяцы на системы подписки перешли и другие производители электромобилей, включая Rivian и Tesla. Это отражает общий тренд: автоконцерны все активнее зарабатывают не только на продаже машин, но и на программном обеспечении и регулярных сервисах.

В прошлом месяце Tesla также перевела функцию Tesla Full Self-Driving на подписку стоимостью $99 в месяц, отказавшись от возможности единоразовой покупки. Позднее Илон Маск заявил, что цена может вырасти по мере развития возможностей системы.

Недавно Tesla, возглавляемая Илоном Маском, сообщила, что первый Cybercab уже сошел с конвейера на заводе Gigafactory Texas. Серийное производство этой модели планируется начать в апреле.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.